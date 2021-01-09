living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: عاصفة ثلجية في مدريد تحوّل شوارعها إلى حلبة تزلج

9
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحولت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى حلبة تزلج على الجليد إثر تعرضها لعاصفة ثلجية عمت جميع أنحاء إسبانيا وتسببت في تساقط كثيف للثلوج نتج عنه تشكل طبقات من الجليد على الطرق.

واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية في ممارسة هواية التزلج على الجليد، وشارك البعض تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من الأنشطة التي يقوم بها سكان مدريد خلال تساقط الثلوج، خاصة ممارسة التزلج على الجليد وقضاء أوقات ممتعة.

وضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء إسبانيا، يوم أمس الجمعة، وأدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، وحذرت السلطات من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن العاصمة مدريد وأجزاء أخرى من المناطق الوسطى في البلاد سوف تستمر الثلوج بالتساقط فيها، خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحرك عاصفة “فيلومينا” شمالا من مضيق جبل طارق. وفقا لما نقلته صحيفة “واشنطن توب نيوز”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout