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السلطة الفلسطينية: على إسرائيل «كقوة احتلال» توفير اللقاحات للفلسطينيين

9
JANUARY
2021
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طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم (السبت)، إسرائيل بتوفير لقاحات فيروس «كورونا» للفلسطينيين، باعتبار ذلك من واجباتها «كقوة احتلال»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن من «واجبات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد (كورونا) للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال».
واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تمارس «التمييز العنصري» ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة، وتحاول أن تعفي نفسها من واجباتها وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية.

 

وأضافت الوزارة أن «بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استناداً إلى واجباتها بناء على قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف».
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان «اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة».
وفي وقت سابق اليوم صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بأنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» إلى فلسطين.
وذكرت الكيلة في بيان أنه من المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، بحيث تغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70 في المائة من الفلسطينيين، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20 في المائة.
وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس «كورونا» من بينها 1735 حالة وفاة.

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