إيران ترفع كميات الغاز المصدرة للعراق إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً

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المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقي أحمد موسى يقول إنّ حاجة الوزارة من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً، وأن الكميات المستلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات.

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقي أحمد موسى، أمس الجمعة، أن إيران رفعت كميات الغاز المصدرة إلى العراق إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً.

وقال موسى إنه: "تم يوم الخميس رفع كميات الغاز الواصلة من إيران إلى 5 ملايين متر مكعب، بعد أن كانت لا تتعدى 3 ملايين متر مكعب".

وذكر أن: "حاجة الوزارة من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً، وأن الكميات المستلمة لا تسد إلّا 10 في المئة من الحاجة الفعلية للمحطات".

في السياق عينه، أشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته الأخيرة، على معاودة ضخ الغاز، إلّا أن الوفد الإيراني يحتاج إلى موافقات الحكومة الإيرانية.

مع الإشارة إلى أن 80 في المئة من محطات الكهرباء العراقية تعمل بواسطة الغاز.

وكان العراق أعلن في حزيران/ يونيو الماضي تسديد 400 مليون دولار لإيران كديون مستحقة ثمناً للغاز والطاقة الكهربائية. وفي ذلك الحين، وقعت إيران عقداً مع العراق مدتة سنتين لتصدير الطاقة إلى العراق في العام 2020 و2021.

وتؤكد إيران أن حجم الديون واجبة السداد على العراق تبلغ 5 مليارات دولار.

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.