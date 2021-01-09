البابا فرنسيس سيتلقى اللقاح المضاد لـ كورونا.. ويؤكد: الرفض «نكراناً انتحارياً»

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أعلن البابا فرنسيس، اليوم (السبت)، في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية «كانال 5» أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقي اللقاح يعكس «نكراناً انتحارياً».

وقال بابا الفاتيكان، في المقابلة التي ستبث مساء غداً (الأحد)، ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: «الأسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا في الفاتيكان وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك».

وأضاف أن «هناك نكراناً انتحارياً في رفض تلقي اللقاح، ولا أعلم سبب هذا النكران، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم».

وفي سياق متصل، تلقى أكثر من نصف مليون شخص في إيطاليا التطعيم المضاد لـ«كوفيد - 19».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء 505 آلاف جرعة في 290 موقعاً، معظمها للعاملين في المجال الطبي.

واستخدم إقليم كامبانيا جنوب البلاد، حيث تقع نابولي، 75 في المائة من جرعاتها المتاحة، ونحو 60 في المائة ممن تلقوا اللقاح كانوا من النساء.

وحصلت إيطاليا على 918 ألفاً و500 جرعة لقاح حتى الآن، وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: «ما زلنا في البداية والجرعات التي لدينا حتى الآن محدودة، كما هو واضح».