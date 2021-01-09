بعد حذف موقع «تويتر» لحسابه...هكذا سيردّ ترامب!

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بعد أن حذف موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي حسابه الشخصي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، مشيراً إلى أنه «يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونشر ترمب التعليقات في سلسلة تغريدات من حساب «بوتوس» الرئاسي - المنفصل عن حسابه الشخصي. وأزال موقع «تويتر» التغريدات بعد فترة وجيزة.

واتهم ترمب موقع «تويتر» بالتواطؤ مع «اليسار الراديكالي» لإسكاته وإسكات من صوتوا له.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي قد علقت مساء أمس (الجمعة) بشكل دائم حساب ترمب وأرجعت قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيري شغب مؤيدين لترمب مبنى الكابيتول الأميركي، مما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونغرس ومقتل خمسة أشخاص.

وقد أثار ترمب، في العديد من التغريدات، مؤيديه بمزاعم بشأن تزوير الانتخابات، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.