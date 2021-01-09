مفاجأة عسكرية من إيران بعد الإعلان عن "قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليج"

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كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، موعد إزاحة الستار عن كاسحة الألغام "صبا"، والحوامة "بيروزان".

وقال مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ورئيس منظمة الصناعات البحرية، الأميرال أمير رستكاري، إنه "سيتم في غضون الشهرين المقبلين إزاحة الستار عن كاسحة الألغام صبا، والحوامة بيروزان"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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وأوضح الأميرال رستكاري، أن "الحظر المفروض لم يعرقل تطور إيران في الصناعات البحرية الدفاعية، مؤكدا أن "غواصة "فتح" إيرانية بالكامل وتم تصميمها من قبل المتخصصين الإيرانيين، وتتميز بالجودة والمعدات والأسلحة المتطورة أعلى بكثير من غواصة "غدير" فئة 120 طنًا، والتي تم تصنيعها بالهندسة العكسية".

وأشار إلى "تحقيق قفزة كبيرة في سرعة إنتاج المعدات العسكرية، قائلا: "قمنا ببناء هيكل المدمرة "دماوند" الأولى في 4 سنوات، لكن الآن هيكل المدمرة "دماوند" الجديدة استغرق تجهيزه حوالي 12 شهرا، وهو مؤشرا على المهارة وسرعة العمل، واليوم سنبني مدمرة مثل "دماوند" لمدة عام ونجهزها لمدة عام".

ولفت رئيس منظمة الصناعات البحرية، إلى أن "عددا من الدول تقدمت بطلبات لشراء المعدات العسكرية البحرية الايرانية بالرغم من العروض السخية لبعض الدول الكبرى لثنيها عن ابتياع الاسلحة من ايران"، متوقعا أن "تبلغ مبيعات إيران من المعدات العسكرية بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا".

كما لفت مساعد زير الدفاع الإيراني إلى وجود طلبات كثيرة من عدة دول لشراء الطائرات المسيرة ومنظمومة الدفاع الجوي "باور 373" التي تعتبر أفضل من المنظومة الروسية "إس 300"، مشيرا إلى "منظومات الدفاع الجوي الإيراني والتي تمتلك راردارا قويا للغاية أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة "غلوبال هاوك" بصاروخ واحد".

ومضى يقول: يجري حاليًا تصميم مشروع المدمرة الثقيلة "نكين" وكل شيء جاهز لبدء البناء إذا تم توفير التمويل، مشيرا إلى أن غواصتي "فتح" الثانية والثالثة قيد الإنشاء، وسنكون قادرين على بناء "فتح كل عامين إذا منحنا التمويل".

وكان الحرس الثوري الإيراني كشف، أمس الجمعه، عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على ساحل الخليج في محافظة هرمزكان. وأظهرت صور ومقطع فيديو نُشرت في مواقع إعلامية إيرانية قاعدة تحت الأرض تضم عشرات المركبات العسكرية والصواريخ.