living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جونسون يدعو البريطانيين لالتزام المنازل

9
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، البريطانيين إلى البقاء في منازلهم وحماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الصحي نتيجة تفشي الفيروس والزيادة في الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.
 
 
وقال بوريس جونسون في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر "تتعرض مستشفياتنا لضغط أكبر من أي وقت آخر منذ بداية الوباء، وتستمر معدلات الإصابة بالارتفاع بمعدل ينذر بالخطر".
 
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "لقد منحنا طرح اللقاح أملا متجددا، ولكن من الأهمية بمكان الآن أن نبقى في المنزل ونحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وننقذ الأرواح".
 
وتأتي دعوة جونسون بعد يوم من إعلان عمدة لندن، صادق خان، الجمعة، حال الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
وقال خان إن إعلان حال الطوارئ في لندن جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.
 
وأضاف أن معدلات الإصابة المتزايدة "تضع ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا".
 
وفي لندن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة، حيث زاد عدد المرضى من 640 مريضا إلى 908 مرضى في الأسبوع حتى 6 يناير.
 
 وحاليا، يوجد 7034 شخصا في المستشفيات مصابين بوباء كوفيد-19، وعي أعلى بنسبة 35 في المئة مقارنة بأول ذروة للوباء في أبريل الماضي، وفقا لموقع سكاي نيوز.
 
وحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، السير سيمون ستيفنز، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، الخميس، أنه يتم إدخال أكثر من 800 مريض بـكوفيد-19 يوميا في مستشفيات لندن.
 
وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أعلن، الجمعة، أن أكثر من 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرد في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.
 
وقال المكتب "شهدت لندن وشرقي إنجلترا والجنوب الشرقي أعلى نسبة من الحالات الإيجابية التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout