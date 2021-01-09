فيديو لنائبة بايدن يثير شكوكا وجدلا واسعا

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أثار مقطع مصور لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق تلقيها لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وشكك الآلاف ممن تابعوا الفيديو في تلقي هاريس للقاح، وزعموا أنها تظاهرت بتعاطيه، وكانت حجتهم هي أن الممرضة المسجلة، باتريشيا كامينغز، لم تستطع إعادة رأس الحقنة لتظهر كأنها أعطتها لهاريس، ما اضطرها لإرجاعها بالضغط على يد الكرسي".

ولكن بين مقطع مصور نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الإبرة بوضوح عند الثانيتين 13 و26.

أما بالنسبة لمشهد قيام الممرضة كامينغز، وهي تطوي غطاء الحقنة بعد حقن كامالا هاريس، فإن منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام هذا النوع من الإبر المزودة بغطاء بلاستيكي يمتد على طول الإبرة لتغطيتها بعد استعمالها.