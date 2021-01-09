living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدينة تكافئ المُبلغين عن رافضي اختبارات كورونا

9
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حثّت مدينة نانغونغ الواقعة شمال الصين، مواطنيها على الإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإغرائهم بذلك من خلال تقديم مكافآت نقدية.
 
ووفق السلطات الصحية في نانغونغ، فإن أي شخص يساعد على تعقب أولئك الذين يمتنعون عن إجراء فحوص كوفيد-19، سينال مكافأة مالية تبلغ قيمتها 500 يوان، أي ما يعادل 57 دولارا.
 
وجاء إعلان المدينة عن المكافأة بالتزامن مع إخضاع الملايين فيها وبمقاطعة هوبي المجاورة لها لحملة فحوصات إلزامية، وذلك ضمن الجهود الرامية للسيطرة على أخطر تفشي في الصين منذ ستة أشهر.
 
وبحسب التوجيه الصادر يوم الجمعة، يستطيع جميع السكان والشركات، إبلاغ الحكومة إذا كانوا يعرفون شخصا لا يرغب في أن يتم فحصه.
وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيخضع المتهربون من الاختبار للفحص الإجباري، ثم يتم عزلهم لمدة 14 يوما في مراكز العزل الرسمية بغض النظر عن نتائج اختباراتهم.
 
واستطاعت الصين السيطرة إلى حد كبير على الفيروس التاجي وذلك عبر تبني استراتيجيات وتدابير وقائية قوية شملت إغلاق مدن بأكملها، وحظر السفن داخل أجزاء من البلاد، فضلا عن تكثيف الاختبارات والكشف المبكر عن الإصابات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout