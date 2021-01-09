مدينة تكافئ المُبلغين عن رافضي اختبارات كورونا

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حثّت مدينة نانغونغ الواقعة شمال الصين، مواطنيها على الإبلاغ عن أولئك الذين يرفضون إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإغرائهم بذلك من خلال تقديم مكافآت نقدية.

ووفق السلطات الصحية في نانغونغ، فإن أي شخص يساعد على تعقب أولئك الذين يمتنعون عن إجراء فحوص كوفيد-19، سينال مكافأة مالية تبلغ قيمتها 500 يوان، أي ما يعادل 57 دولارا.

وجاء إعلان المدينة عن المكافأة بالتزامن مع إخضاع الملايين فيها وبمقاطعة هوبي المجاورة لها لحملة فحوصات إلزامية، وذلك ضمن الجهود الرامية للسيطرة على أخطر تفشي في الصين منذ ستة أشهر.

وبحسب التوجيه الصادر يوم الجمعة، يستطيع جميع السكان والشركات، إبلاغ الحكومة إذا كانوا يعرفون شخصا لا يرغب في أن يتم فحصه.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيخضع المتهربون من الاختبار للفحص الإجباري، ثم يتم عزلهم لمدة 14 يوما في مراكز العزل الرسمية بغض النظر عن نتائج اختباراتهم.

واستطاعت الصين السيطرة إلى حد كبير على الفيروس التاجي وذلك عبر تبني استراتيجيات وتدابير وقائية قوية شملت إغلاق مدن بأكملها، وحظر السفن داخل أجزاء من البلاد، فضلا عن تكثيف الاختبارات والكشف المبكر عن الإصابات.