تويتر يحجب حساب ترامب بشكل دائم

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أعلن موقع تويتر عن ايقافه بشكل دائم حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحساب حملته الانتخابية وذلك بعد أعمال الشغب التي حصلت في واشنطن والتعليقات الموضوعة على صفحته.

وقال متحدث باسم تويتر إن استخدام ترامب لحساب آخر من أجل تجنب التعليق مخالف لقواعدنا.

وكانت "تويتر" قد قالت إنها أوقفت حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وجاء في بيان "تويتر" إنه "بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي @realDonaldTrump والسياق المحيط بها - وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه - قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف."