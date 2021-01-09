إيران ملتزمة بدعم حلفائها في المنطقة

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قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس إن وجود بلاده في المنطقة يعزز استقرارها وإنها ملتزمة بدعم حلفائها. جاء ذلك في خطاب متلفز لخامنئي في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم في عام 1979، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأكد خامنئي أن «الولايات المتحدة ترى مصلحتها في زعزعة أمن المنطقة»، منوها إلى أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف أن إيران «تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والقدرة عشرات الأضعاف أكثر من أميركا»، مشددا على ضرورة أن تتحرك الدول الغربية لرفع جميع أشكال الحظر عن إيران.



وقال لدى إيران «التزامات بدعم حلفائها في المنطقة ووجودنا الإقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة». وتابع «المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني».