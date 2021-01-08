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الصين تعزل مدينة كبيرة بعد "أكبر تفش لكورونا" منذ شهور

8
JANUARY
2021
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عزلت السلطات الصينية مدينة كبيرة قرب بكين، وقطعت الطرق البرية المؤدية لها، في مسعى لوقف أكبر تفش لجائحة كوفيد-19 في ستة أشهر.
  
وسجل نحو 100 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي في شيجياتشوانغ، التي تضم عدة ملايين نسمة، وتقع في إقليم هيبي الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة.
 
ومنعت جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينة كما علقت حركة القطارات، حسبما أعلنت السلطات في ساعة متأخرة الخميس.
 
وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، المواطنين وهم يخضعون لفحوص الكشف عن الفيروس من جانب موظفي صحة بلباس واق، في مراكز محلية في شيجياتشوانغ مع طوابير انتظار طويلة أمام المراكز.
 
وانتشر عناصر فرق مكافحة الفيروس على الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة، التي أقيمت عليها حواجز كما أظهرت الصور التي نشرت الخميس.
 
وأفاد إقليم هيبي عن 33 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، تضاف إلى 51 إصابة الخميس، مما يرفع الحصيلة اليومية على مستوى البلاد إلى أعلى عدد في خمسة أشهر.
 
والغالبية العظمى من الإصابات سُجلت في شيجياتشوانغ.
 
وأغلقت المدارس وبدأت حملة فحوص واسعة للأهالي. وتم فحص 670 ألف شخص بحلول صباح الخميس، بحسب وسائل إعلام رسمية.
 
وانتشرت صور لموظفين يقومون بتطعيم مواطنين بلقاح سينوفارم الصيني الذي حصل على موافقة مؤخرا، والبالغة نسبة فعاليته 79 بالمئة.
 
وفرضت إجراءات تأديبية على ثلاثة مسؤولين من منطقة غاوتشنغ أكثر المناطق المتضررة في المدينة، ومركز تفشي البؤرة الأخيرة، بسبب إهمال على ما يبدو في مكافحة الفيروس، وذلك في مؤشر على الضغط الذي تتعرض له السلطات المحلية للقضاء على الفيروس أينما ظهر.
 
وتمكنت السلطات الصينية حتى الآن من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019. ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية، وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.
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