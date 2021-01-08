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واشنطن... نشر صورة شخص يحمل قنبلة ومكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه

8
JANUARY
2021
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نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو ما يُعرف بـ"FBI" صورة لشخص مسؤول عن زرع قنبلة في واشنطن، خلال عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
 
جاء ذلك في تغريدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يطلب فيها أي معلومات حول هذه الحادثة، وعارضا مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.
 
 
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قال إنه تم التعامل مع جهازين مشبوهين تم اكتشافهما في واشنطن بعد تقارير عن وجود متفجرات بدائية في مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب، يوم الخميس.
 
وأوضح أنه تم إجلاء موظفي الشرطة الوطنية بأمان وأن العبوة فجرت بواسطة فرقة متفجرات.
 
وأعلن قائد شرطة الكابيتول ستيفين ساند، أمس الخميس، في بيان، أن القنابل التي تم العثور عليها في محيط مبنى الكونغرس ومقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة، واشنطن، كانتا تمثلان "تهديدا حقيقيا".
 
وأضاف أن "فريق التعامل مع المواد الخطيرة التابع لشرطة الكابيتول الأمريكي حدد أن كلا العبوتين الناسفتين كانتا خطيرتين حقا وكان من الممكن أن تلحقا أضرارا كبيرة بالأمن العام".
 
وأكد ساند أن "خبراء الشرطة قاموا بإبطال مفعول كلا العبوتين ونقلوهما إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق والتحليل".
 
وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
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