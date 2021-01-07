بعد اعلان الكونغرس جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.. هذا ما قاله ترامب

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أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس، أنه سيكون هناك انتقال طبيعي للسلطة في الـ20 من يناير الجاري، لكنه رفض الإقرار رسميا بهزيمته في الانتخابات.

وجاء إعلان ترامب عبر بيان نشره حساب دان سكافينو، مدير شبكات التواصل الاجتماعي، على موقع "تويتر"، وذلك بعد أن منع موقع التدوين الصغير الرئيس المنتهية ولايته من التغريد لمدة 12 ساعة، بسبب تغريداته التي أورد فيها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقال ترامب في البيان: "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الجاري".

وتابع: "لطالما قلت إننا سنواصل معركتنا من أجل ضمان احتساب الأصوات القانونية فقط".

وقال إن هذا (يقصد مصادقة الكونغرس) يمثل نهاية أعظم ولاية في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية جديدة لقتالنا الرامي لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأتى إعلان ترامب بعيد مصادقة الكونغرس الأميركي على نتائج انتخابات المجمع الانتخابي التي أيدت فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسة.