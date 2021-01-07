رسميًا … بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

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صادق الكونغرس الأميركي على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأميركية.



وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتًا.



أما في الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضًا، فكانت كالآتي:

– بنسلفانيا: رفض مجلس النواب اعتراضًا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.



– أريزونا: رفض الكونغرس اعتراضًا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.

بدوره، أعلن نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) “حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب”.