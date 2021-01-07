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دولة عربيّة تصدر مذكرة توقيف بحقّ ترامب!

7
JANUARY
2021
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أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.


وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏اصدار القاضي مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".


وأضاف أن "الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الاجانب".

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