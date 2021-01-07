مسؤول سابق في "FBI": لم نكن مستعدين لهذا العدد من المحتجين

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قال المسؤول التنفيذي المتقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ديفيد غوميز، إن شرطة الكابيتول "لم تكن مستعدة للحجم الهائل من المحتجين" الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.

مسؤول سابق في مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين جراء الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن

وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن السلطات الفيدرالية خططت للتعامل مع الاحتجاجات أمام مقر الكونغرس بحضور أمني صغير نسبيا، وهو ما أسفر عن اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى بسهولة.

وقال غوميز إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى، كانت بطيئة في الاستجابة، مضيفا: "كان هناك احتمال أن يكون ذلك احتجاجا كبيرا، لكنه لن يتجاوز الحواجز. وبمجرد أن فعل المتظاهرون ذلك، شعر موظفو إنفاذ القانون بالارتباك ولم يتمكنوا من الاستجابة بالسرعة المطلوبة".

وبعد اقتحام المبنى، أعلنت وزارة الدفاع أنها استدعت 1100 جندي آخر من قوات الحرس الوطني في العاصمة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم نشرهم في مبنى الكابيتول أو في أي مكان آخر في المنطقة.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر: "لقد قمنا بتنشيط الحرس الوطني في العاصمة بشكل كامل لمساعدة تطبيق القانون الفيدرالي والمحلي أثناء عملهم على معالجة الوضع سلميا"، مؤكدا "أننا على استعداد لتقديم دعم إضافي حسب الضرورة وبناء على طلب السلطات المحلية".