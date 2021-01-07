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"ضربة ثلاثية" لترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

7
JANUARY
2021
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تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قوية من مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.


وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجميد حساب الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريدات دونالد ترامب.

وذكر "تويتر" أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضاف في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

أما "فيسبوك" فأعلن أنه سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع، كما أفاد رئيس "إنستغرام" بأن الموقع سيعلق حساب ترامب 24 ساعة.

وفي وقت سابق، حذفت فيسبوك ويوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلا مصورا للرئيس دونالد ترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وقالت يوتيوب المملوكة لغوغل إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأميركية لعام 2020".

وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونغرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

 

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