السفارة السعودية في واشنطن تطالب مواطني المملكة بالالتزام بحظر التجول

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جورجيا : «الشرق الأوسط أونلاين»-

طالبت سفارة الرياض لدى واشنطن، اليوم (الأربعاء)، مواطني المملكة بالالتزام بحظر التجول واتباع تعليمات السلطات المحلية.



وقالت السفارة السعودية في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعة السادسة من مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور الى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على ارقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة».