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الولايات المتحدة: الدفع بالحرس الوطني إلى واشنطن بعد اقتحام أنصار ترامب للكونغرس

6
JANUARY
2021
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 أعلن البيت الأبيض وحاكم ولاية فرجينيا اليوم الأربعاء أن وحدات من الحرس الوطني في طريقها إلى واشنطن للمساعدة في حفظ الأمن بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب مقرّ الكونغرس.

وقال حاكم فرجينيا الديمقراطي رالف نورثام إنّ التعزيزات في طريقها إلى العاصمة الفدرالية، في نبأ أكّده أيضاً البيت الأبيض.

وأصيبت امرأة بالرصاص داخل مبنى الكونغرس، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة. وقد أصيبت المرأة برصاصة في الكتف على ما ذكر عنصر أمن لصحيفة «واشنطن بوست». ونقلت المصابة على حمالة. وذكرت محطة «سي إن إن» أن حالتها حرجة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس مايك بنس أن المحتجين المتورطين في أعمال العنف عند مبنى الكونغرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون.

كما دعا لوقف الاحتجاجات العنيفة فورا، مضيفاً أن أي شخص متورط فيها عليه أن يغادر المبنى على الفور.

وكان الكونغرس اضطر إلى وقف الجلسة الخاصة بالمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بشكل طارئ بعدما اخترق متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الطوق الأمني ودخلوا مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة.

وقال عضو الكونغرس جيم ماكغوفرن «من دون أي اعتراض تعلق الرئاسة الجلسة» مستخدما المطرقة، فيما سمعت صرخات في الممرات العامة في مقر الكونغرس.

وقال مراسلون إن محتجين اقتحموا قاعة مجلس الشيوخ، كما تم إجلاء المشرعين في الطابق الثالث من مبنى الكونغرس.

الشرق الأوسط
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