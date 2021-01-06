living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى بعد 6 أشهر... «كورونا» يُفقد بعض المصابين القدرة على العمل

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 لا يزال كثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض «كوفيد طويل الأمد» غير قادرين على العمل بكامل طاقتهم حتى بعد 6 أشهر من الإصابة، وفقاً لمسح واسع النطاق للمرضى المؤكدين والمشتبه بهم، بحسب تقرير لصحيفة الـ«غارديان».

وبينما كان يُفهم في البداية أن «كوفيد19» مرض تنفسي إلى حد كبير يتعافى منه معظم الناس في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، إلا إن الوباء انتشر بأعداد متزايدة، حيث أبلغ كثيرون عن أعراضهم لأشهر متتالية.

وهذه الحالة المرضية الطويلة - مع أعراض تؤثر على أعضاء تتراوح من القلب إلى الدماغ - ليس لها تفسير حقيقي ولا خطة علاج موحدة. لا يوجد إجماع على حجم وتأثير «كورونا طويل الأمد»، ولكن البيانات الناشئة مثيرة للقلق.

في واحدة من كبرى الدراسات حتى الآن، قامت مجموعة من مرضى «كورونا طويل الأمد» وهم باحثون أيضاً، بإجراء مسح على 3.762 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاماً في أكثر من 56 دولة، حيث أجابوا في 6 لغات مختلفة عن 257 سؤالاً.

وجرى تسجيل مائتين وخمسة أعراض في 10 أعضاء، مع 66 عرضاً تم تتبعها على مدى 7 أشهر. في المتوسط، عانى المستجيبون من أعراض في 9 أعضاء.

وقال داني ألتمان، أستاذ علم المناعة في جامعة «إمبريال كوليدج لندن»: «هذا فصل لم يكتب بعد في الكتب الطبية، وبالكاد تم نشر أوراق بحثية رئيسية حتى الآن. جزء من التقدم هنا هو ببساطة إدخال أعداد كبيرة وإحصاءات في طريقة لسرد الوضع الحالي، في حين أن الجوانب تبدو جديدة تماماً». وتابع: «لا أحد يستطيع معالجة الحالة حتى نكون قادرين بشكل أفضل على سرد ما يحدث».

 

واقتصر التحليل على المستجيبين الذين يعانون من أمراض استمرت لأكثر من 28 يوماً، وظهرت أعراضهم قبل يونيو (حزيران) عام 2020، مما سمح بفحص الأعراض على مدى 6 أشهر في المتوسط.

وأفاد نحو 65 في المائة من المستجيبين (2.454) بأنهم يعانون من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل. تشمل الأعراض الأكثر احتمالاً للبقاء بعد 6 أشهر: التعب، والشعور بالضيق بعد الجهد، والضعف الإدراكي (ضباب الدماغ)، والأحاسيس العصبية، والصداع، ومشكلات الذاكرة، والأرق، وآلام العضلات، والخفقان، وضيق التنفس، والدوخة - مشكلات التوازن، ومشكلات النطق واللغة.

ونجو 86 في المائة من المستجيبين عانوا من الانتكاسات، والتي تحدث في الغالب عن طريق النشاط البدني والتوتر والتمارين والنشاط العقلي.

وقال ألتمان إن الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً، مثل الحساسية الجديدة أو شلل الوجه أو النوبات أو ضعف الرؤية أو السمع، كانت أهدافاً مهمة لمزيد من التحقيق.

وإن اختلال الذاكرة والضعف الإدراكي، الذي عانى منه أكثر من 85 في المائة من المستجيبين، كانت فيه الأعراض العصبية الأكثر انتشاراً واستمراراً. ووجد المؤلفون أنها كانت شائعة على قدم المساواة عبر جميع الأعمار، وكان لها تأثير كبير على قدرة المستجيبين على العمل.

وأفاد 45 في المائة من المستجيبين بأنهم يحتاجون إلى جدول عمل مخفض مقارنة بفترة ما قبل المرض، في حين أن نحو 22 في المائة كانوا لا يعملون بسبب ظروفهم الصحية.

ووجد أطباء الأعصاب في جامعة بريشيا في إيطاليا أن ثلث 165 مريضاً سابقاً عانوا من «كورونا» تم استدعاؤهم للتقييم العصبي يعانون من مشكلات بعد 6 أشهر من مغادرة المستشفى. وتنوعت أعراضهم بشكل كبير من مشكلات الذاكرة إلى اضطرابات النوم والتعب والرعشة وفقدان حاسة الشم.

ووجدت الفحوصات القياسية أن نحو 40 في المائة من المرضى يعانون من تشوهات عصبية بدت أكثر حدة لدى أولئك الأكثر تضرراً من المرض.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout