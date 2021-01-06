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الخطر الرئيسي للسلالة "النيجيرية" من "كورونا"

6
JANUARY
2021
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أعلن موقع Express البريطاني، نقلا عن عالم الفيروسات سانديا اومنيلبا، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في نيجيريا قد تكون لها قدرة أعلى على الإصابة بالمرض.

وأضاف العالم: "ما يمكننا قوله من وجهة النظر السريرية، هو أن هناك عددا أكبر من الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض، أكثر خطورة للمرض".

وذكر العالم، أن السلالة الجديدة، تتمتع بمعدل انتشار أعلى من السلالة السابقة. وشدد على أنه يمكن لشخص واحد أن ينقل المرض في وقت واحد، إلى أربعة أو خمسة أفراد من العائلة.

ويشير العلماء إلى أن، الطفرات ظاهرة طبيعية بالنسبة للفيروس، لكن الأشكال الأكثر خطورة من المرض التي تسببها سلالة جديدة، تتطلب دراسة متأنية للغاية لهذا الشكل من الفيروس.

انتشر خبر ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، في نيجيريا في نهاية كانون الأول الماضي.

ووفقا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم اكتشاف السلالة الجديدة عند دراسة عينات من مريضين في ولاية أوسون النيجيرية.

 

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