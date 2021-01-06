غموض يلف حادثة إختفاء ملياردير "علي بابا"

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تتعرض الأعمال التجارية لمؤسس أمبراطورية علي بابا التسويقية جاك ما لضغوط هائلة منذ أيام، فيما يلف الغموض سبب ومكان إختفاء الملياردير الصيني منذ شهور.

ولم يظهر ما بشكل علني أو على وسائل التواصل الإجتماعي منذ أواخر تشرين الاول الماضي، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن» الأميركي.

وجاء آخر ظهور له قبل نحو أسبوع من قيام السلطات الصينية بحظر الإدراج المنتظر لشركته «علي بابا» الضخمة في سوق الأوراق المالية.

وكانت الشركة تستعد لـ«أكبر طرح عام في العالم»، قبل أن تواجه أوامر صينية بإجراء إصلاحات في أعمالها.

وانتقد الصينيون مراراً الشركة لتجاوزها المنافسين في السوق والإضرار بحقوق المستهلك.