موسكو: انتهاكات واشنطن هي التي حملت إيران على زيادة تخصيب اليورانيوم

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أكدت روسيا أن السبب الذي حمل إيران على زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، يكمن في الانتهاكات الأمريكية.

وأشارت إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية مسبقا بخططها في هذا المجال وتبدي شفافية وتطبق كافة الإجراءات المنصوص عليها بموجب اتفاق الضمانات الشامل، مشددة على أن هذه المسألة لا علاقة لها بالتزام طهران بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت: "لا توجد أي تحفظات على خطوات إيران من هذه الناحية، والتخصيب لـ20% يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم توثق الوكالة تخصيص إيران هذا اليورانيوم لأغراض غير معلن عنها أو متناقضة مع خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تتابع الوضع حول زيادة تخصيب اليورانيوم في فوردو، مشيرة إلى أن كافة البيانات بهذا الشأن تأتي عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.