«فيتش»: الاقتصاد العالمي سينمو 5.3 في المئة هذا العام

- الأسواق الناشئة ستنمو 6.6 في المئة العام الجاري

- 45 دولاراً للبرميل متوسط سعر برنت في 2021 و50 دولاراً في 2022

بدأ عام 2021 وسط تفاؤل كبير بأن يستطيع الاقتصاد العالمي تعويض خسائره التي مُني بها في عام 2020.

وهذا التفاؤل انعكس على توقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 5.3 في المئة مقابل توقعاتها السابقة عند 5.2 في المئة.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها تتوقع ضرراً أقل للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، إذ خفّضت توقعاتها للركود إلى 3.7 في المئة مقابل توقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر لركود يبلغ 4.4 في المئة.

وأوضحت أنها متفائلة جداً بعام 2022، إذ إن لقاح كورونا سيؤدي إلى تخفيف التباعُد الاجتماعي على نحو كبير، كما تتوقع أن يحدث نمو كبير للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في هذا العام.

وأظهرت بيانات الوكالة، أن الاقتصاد الأميركي سيعوّض خسائره في 2021، إذ من المتوقع نموه بـ 4.5 في المئة مقابل انكماش قدره 3.5 في المئة في 2020.

لكن هذا الأمر لن ينطبق على منطقة اليورو، التي من المتوقع أن تُحقق نمواً بـ 4.7 في المئة مقابل ركود قدره 7.6 في المئة العام الماضي. ورغم أنه من المعتقد أن الصين كانت منشأ فيروس كورونا، إلّا أنه يبدو أنها ستكون أقل المتضررين، إذ توقعت «فيتش» نمو اقتصادها بـ 8 في المئة العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 2.3 في المئة في 2020، كما ستواصل النمو في 2022 بـ 5.5 في المئة.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، توقّعت «فيتش» أن تحقق نمواً 6.6 في المئة العام الجاري، مقابل انكماش قدره 1 في المئة في 2020، كما توقّعت أيضاً نمو اقتصاد تلك الأسواق بـ 4.7 في المئة العام المقبل.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، رجّحت «فيتش» نمواً بـ 4.4 في المئة في 2021 و4.7 في المئة في 2022، مقابل انكماش قدره 5.4 في المئة العام الماضي.

وتوقّعت «فيتش» أن يصل متوسط سعر خام برنت في 2021 إلى 45 دولاراً للبرميل و50 دولاراً للبرميل في 2022، مقابل 41 دولاراً للبرميل في 2020.

وتتوقع أيضاً أن يظل سعر صرف الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني ثابتاً خلال العامين الحالي والمقبل، عند 0.85 لليورو مقابل الدولار، و1.18 دولار للجنيه الإسترليني.

البنك الدولي يتوقّع 4 في المئة نمواً

توقّع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المئة خلال عام 2021، مع افتراض طرح لقاح «كوفيد-19»، على مستوى واسع على مدار العام.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مرة أخرى بعد انكماش بنسبة 4.3 في المئة في عام 2020، فقد تسبّب الوباء في خسائر فادحة في الوفيات والأمراض، وأوقع الملايين في براثن الفقر، وقد يحدّ من تحسّن النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن أهم أولويات السياسة على المدى القريب هي التحكم في انتشار وباء كورونا وضمان نشر اللقاح بسرعة وعلى نطاق واسع، لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تحتاج السلطات أيضاً إلى تسهيل دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام أقل اعتماداً على الدين الحكومي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه «بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي قد دخل في مرحلة انتعاش ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات هائلة - في الصحة العامة، وإدارة الديون، وسياسات الميزانية، والخدمات المصرفية المركزية، والإصلاحات الهيكلية - وهم يحاولون ضمان أن هذا التعافي العالمي الذي لايزال هشاً يكتسب قوة دفع ويضع أساس النمو القوي».

وأضاف أنه «وللتغلب على آثار الوباء ومواجهة رياح الاستثمار المعاكسة، يجب أن يكون هناك دفعة كبيرة لتحسين بيئات العمل، وزيادة مرونة سوق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

https://www.alraimedia.com/article/1515449