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روسيا وكازاخستان تزيدان إنتاجهما 75 ألف برميل يومياً في فبراير ومارس

6
JANUARY
2021
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- البرميل الكويتي يقفز إلى 52.75 دولار

لفتت مسودة البيان الختامي لاجتماع دول «أوبك» وحلفائها، الذي عُقد افتراضياً أمس، إلى اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 75 ألف برميل يومياً في فبراير المقبل، ومثلها في مارس، على أن تتقرر مستويات إنتاج أبريل في الاجتماع المقبل للمجموعة، وذلك وفقاً لـ«رويترز».

ونص البيان على أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيكون في 3 فبراير المقبل، فيما سيُعقد الاجتماع الموسع المقبل للمجموعة في 4 مارس المقبل.

وأشار إلى أن روسيا ستزيد إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً في فبراير، ومثلها في مارس، في حين قال وزير الطاقة في كازاخستان إن بلاده سترفع إنتاجها 10 آلاف برميل يومياً في فبراير، ومثلها في مارس.

من جهتها ستحافظ السعودية على مستوى إنتاجها النفطي خلال الشهرين المقبلين بواقع 9.119 مليون برميل يومياً وفق الاتفاق.

من جانب آخر، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.11 دولار ليبلغ 52.75 دولار في تداولات أول من أمس الإثنين، مقابل 50.64 دولار في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط دولاراً تقريباً أمس، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 96 سنتاً إلى 52.05 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير 48.53 دولار للبرميل مرتفعاً 91 سنتاً.

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