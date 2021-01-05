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شركات أمريكية كبرى تدعو لإعلان بايدن رئيسا للولايات المتحدة

5
JANUARY
2021
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أفادت وكالة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مئات الشركات الأمريكية طالبت بالمصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن وإعلانه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
 
وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن أكثر من 170 من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى، طالبوا في رسالة مشتركة أعضاء الكونغرس الأمريكي، بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسة المرتقبة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات، مشددين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.
 
ولفتت الوكالة إلى أن "الموقّعين على الرسالة، وبينهم رؤساء بنوك وصناديق استثمارية ومجموعات استشارية وشركات طيران، كثير منها مدرج أسهمها في مؤشر "داو جونز" الرئيسي في وول ستريت، أكدوا أنه قد حان الوقت لكي تمضي البلاد قدما"، مشيرةً إلى أنّ "القادة الكبار أوضحوا أن بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس فازا بتصويت الهيئة الناخبة، والمحاكم رفضت الطعون الّتي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
 
وبينت الوكالة، أن "المسؤولين ركزوا على أن المحاولات الرامية إلى عرقلة هذه العملية أو تأخيرها، تتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطيتنا، مطالبين المعسكرَين الديمقراطي والجمهوري بدعم الإدارة المقبلة في مواجهة أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث. كما شددوا القادة على أنه يجب أن لا يكون هناك تأخير في نقل السلطة".
 
وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.
 
وبهذا يؤكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا.
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