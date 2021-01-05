وكالة: القطاع الصحي الأمريكي مهدد بالسقوط بسبب كورون

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كشف خبير طبي أمريكي أن تزايد تقديم الاستشفاءات للمصابين بوباء فيروس كورونا قد يهدد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات كبير الأطباء في مركز مقاطعة لوس أنغلوس، براد سبيلبيرغ، الذي قال إن "هذا النهج المستمر للاستشفاء قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية الأمريكي بشكل تام خصوصا إذا شهدت الإصابات ارتفاعا مستمرا".

وأشارت الوكالة الأمريكية أن المستشفيات في الولايات المتحدة بدأت تعاني من نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ أشهر، مبينة أن "التجمعات في موسم الأعياد تسببت بموجات جديدة من دخول المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد".

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة "ظلت فوق 100 ألف حالة استشفاء لمدة 32 يوما متتالية".

وقال سبيلبيرغ أن الجمهور لديه القدرة على وقف انتشار الفيروس من خلال الامتثال للإرشادات الصحية، في حين أن المستشفيات لا تستطيع وضع حد لها، بل الاستجابة لها فقط.