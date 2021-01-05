living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وكالة: القطاع الصحي الأمريكي مهدد بالسقوط بسبب كورون

5
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف خبير طبي أمريكي أن تزايد تقديم الاستشفاءات للمصابين بوباء فيروس كورونا قد يهدد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات كبير الأطباء في مركز مقاطعة لوس أنغلوس، براد سبيلبيرغ، الذي قال إن "هذا النهج المستمر للاستشفاء قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية الأمريكي بشكل تام خصوصا إذا شهدت الإصابات ارتفاعا مستمرا".
 
وأشارت الوكالة الأمريكية أن المستشفيات في الولايات المتحدة بدأت تعاني من نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ أشهر، مبينة أن "التجمعات في موسم الأعياد تسببت بموجات جديدة من دخول المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد".
 
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة "ظلت فوق 100 ألف حالة استشفاء لمدة 32 يوما متتالية".
 
وقال سبيلبيرغ أن الجمهور لديه القدرة على وقف انتشار الفيروس من خلال الامتثال للإرشادات الصحية، في حين أن المستشفيات لا تستطيع وضع حد لها، بل الاستجابة لها فقط.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout