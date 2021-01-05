living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقع بفتح تحقيق جنائي ضد ترامب بسبب "الانتخابات"

5
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع مسؤول أمريكي فتح تحقيق جنائي بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية مكالمتهما المسربة بشأن تغيير نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا.
 
ورجّح سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافنيسبيرغر، الإثنين، فتح الادعاء العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا تحقيقا جنائيا بحق ترامب في المكالمة الهاتفية التي أحدثت ضجة كبيرة في الولاية المتحدة، نهاية الأسبوع الفائت.
 
 
واستبعد رافنيسبيرغر في الوقت نفسه أن يطلق مكتبه تحقيقا، لكنه قال إن تحقيقا جنائيا قد يطلقه المدعي العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا.
 
وأضاف أنه نظرا لأن ترامب تحدث شخصيا مع رافنيسبيرغر يوم السبت، وأجرى محادثة مع كبير المحققين في مكتب سكرتير الولاية الخارجية، "قد يكون هناك تضارب في المصالح" من شأنه أن يمنع أي احتمال لفتح تحقيق.
 
وتابع السكرتير حديثه قائلا لبرنامج صباح الخير أمريكا على شبكة "أي بي سي": "علمت أن المدعي العام في مقاطعة فولتون سينظر في الأمر، وربما هذا المكان المناسب للمضي في الدعوى".
 
وحول مكالماته مع ترامب، لفت رافينسبرغر إلى أنه لم يعتقد على الإطلاق أنه كان من المناسب الحديث مع الرئيس دونالد ترامب حول نتائج الانتخابات.
 
وأضاف أن المكالمة جرت في نهاية المطاف، بعد أن دفع موظفو البيت الأبيض من أجلها، مستطردا بأنه "يفضل عدم التحدث إلى شخص ما عندما نكون في دعوى قضائية"، في إشارة إلى دعوى ترامب القضائية ضد جورجيا بشأن نتائج الانتخابات.
 
وهاجم ترامب رافينسبرغر على تويتر، قائلا إنه أجرى مكالمة معه، بيد أن سكرتير الدولة لم يكن "راغبا أو قادرا على الإجابة عن أسئلتي"، ما دفع الأخير لتكذبيه قائلا: "الحقيقة ستظهر".
 
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب "ضغط على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا؛ لإيجاد أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز"، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة، السبت، حصلت عليها الصحيفة.
 
وقالت الصحيفة التي نشرت، الأحد، مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر واستمرت ساعة، إن "ترامب راوح في حديثه ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة، في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن".
 
وتابعت الصحيفة يأن رافينسبرغر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب، وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى "نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة".
الأناضول
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout