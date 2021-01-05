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لاحتواء "كورونا المتحورة".. بريطانيا تعلن "القرار المؤلم"

5
JANUARY
2021
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.
 
وقال جونسون في خطاب تلفزيوني: "يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".
 
وأضاف "هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل".
 
وذكر جونسون أن البلاد تمر "بلحظة حرجة"، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزء من البلاد.
 
وبموجب القواعد الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، سيتم إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والكليات للتعلم وجها لوجه باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين. ولن يعود طلاب الجامعة حتى منتصف فبراير على الأقل.
 
كما سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وخدمات العناية الشخصية مثل صالونات تصفيف الشعر، ويمكن للمطاعم تشغيل خدمات الطلبات الخارجية فقط.
 
وحتى الاثنين، كان هناك 26626 مريضا بكوفيد-19 في المستشفيات بإنجلترا، بزيادة بواقع أكثر من 30 بالمئة على الأسبوع الماضي، ويزيد هذا الرقم كذلك بواقع 40 بالمائة على أعلى مستوى للموجة الأولى في الربيع.
 
ودخلت المملكة المتحدة في خضم تفشي حاد للفيروس، حيث سجلت أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا على مدار الأيام الستة الماضية.
 
وسجلت الأحد 54990 حالة إصابة أخرى من بينهم 454 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 75024، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.
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