نتنياهو: لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح أبداً لطهران بتطوير مثل تلك الأسلحة.



وأضاف نتنياهو في بيان، أنه لا يمكن تفسير قرار إيران المتعلق بالتخصيب سوى أنه محاولة «لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج أسلحة نووية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وتابع قائلاً: «لن تسمح إسرائيل أبداً لإيران بإنتاج أسلحة نووية».



وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي لوكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.



وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال ربيع: «قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة في مجمع فوردو للتخصيب».



وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق الذي بدأت طهران في انتهاكه في عام 2019، رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.



كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت الجمعة أن إيران أبلغتها أنها تعتزم إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، وهو معدل أعلى بكثير من ذلك المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في عام 2015.