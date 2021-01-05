الكويت تعلن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين

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أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، محمد الفارس، الإثنين، اكتشاف حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت (حكومية)، واكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبير (جنوب البلاد).

وقال الفارس في تصريح صحفي، إن الاكتشاف الأول في حقل "حومه" الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للكويت والثاني في حقل القشعانية شمال الكويت.

وأظهرت نتائج التقييم الأولية بعد حفر بئر "حومه -1"، أن مساحة الحقل تقدر بـ 70 كيلو مترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجية تبلغ 1452 برميلا من النفط الخفيف في اليوم.

وأشار الوزير إلى اكتشاف النفط الخفيف في حقل القشعانية بكميات تجارية بواقع 1819 برميلا في اليوم، وغاز مصاحب بواقع 2.78 مليون قدم مكعبة في اليوم.

كذلك، تم اكتشاف "نفط تقليدي" في شمال حقل برقان الكبير، إذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها 2020 لتحديد امتداد الحقل، بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل يوميا.

والاكتشافان الجديدان، يضيفان أهمية استراتيجية للجزء الشمالي من البلاد، إذ لم يتم استكشاف المنطقة من قبل، بحسب الوزير.

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي نحو 2.8 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).