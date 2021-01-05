خمس دول جديدة تنضم إلى مجلس الأمن

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انضمت خمس دول جديدة، هي الهند والمكسيك والنرويج وإيرلندا وكينيا، رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، في حين يتزايد الاستقطاب في الهيئة الأممية المكلفة الحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وشارك الخماسي الجديد في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضواً لمدة عامين. ويتمتع الأعضاء الدائمون، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض (الفيتو).

وتزايدت الانقسامات في أروقة المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع اتباع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب نهجاً دبلوماسياً أحادياً.

وفي حين تم استخدام الفيتو من جانب كل من الأعضاء الدائمين عشر مرات أو أقل من 1990 إلى 2000، تم استخدامه في 31 مناسبة من 2010 إلى 2019، وخمس مرات في العام الماضي وحده، بحسب ما أحصت «إس سي بروسيدير»، الوسيلة الإخبارية المتخصصة.

وينشط مجلس الأمن في العديد من مناطق النزاعات والأزمات في أنحاء العالم، من خلال أكثر من 12 عملية لحفظ السلام بمشاركة نحو 100 ألف جندي من دول أعضاء في الأمم المتحدة.