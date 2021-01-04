لماذا إسرائيل تريد شراء سرب ثالث من مقاتلات «إف - 35»؟

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الاثنين)، إنه يريد أن تشتري بلاده سرباً ثالثاً من مقاتلات الشبح «إف - 35» من الولايات المتحدة في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه تخصيص أموال لصفقات محتملة لشراء مقاتلات جديدة من طراز «إف - 15».

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف غانتس لتلفزيون واي - نت: «في الوقت الحالي لدينا سربان من إف - 35. أعتقد أننا سنتوسع في ذلك. هذا ما طلبته من الأميركيين، أود شراء سرب آخر من إف - 35 ثم بحث ما نفعله بعد ذلك، هل سنستمر في شراء المزيد من إف - 35 أم التحول إلى مقاتلات إف - 15؟».



يذكر أن الولايات المتّحدة تعهدت، في أكتوبر (تشرين الأول)، خطّياً الحفاظ على «التفوّق العسكري» الإسرائيلي في الشرق الأوسط، ووقّع وزير الدفاع الأميركي وقتها مارك إسبر وغانتس إعلاناً مشتركاً بهذا الصدد، وذلك في ختام محادثات أجرياها في واشنطن، بحسب صور رسمية نشرها البنتاغون