living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية توسع نطاق الحظر على التجمعات ليشمل كل البلاد لمكافحة كورونا

4
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وسعت كوريا الجنوبية نطاق الحظر على التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أفراد ليشمل كل أنحاء البلاد.
 
كما مددت كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز"، فترة تطبيق إجراءات غير مسبوقة، لتحقيق التباعد الاجتماعي في منطقة سيئول، مع تجاوز أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد الألف من جديد.
 
وتشهد كوريا الجنوبية زيادة في حالات العدوى في أحدث موجة لتفشي المرض التي أدت لارتفاع حاد في الوفيات.
 
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 1020 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الأحد، مما رفع الإجمالي إلى 64264 مصابا توفي منهم 981 مريضا.
 
وسجلت البلاد 657 حالة فقط مطلع الأسبوع. وقال مسؤول في قطاع الصحة إن السلطات تعمل على احتواء الموجة الثالثة.
 
وتشمل إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في سيئول والمناطق المحيطة قيودا على الكنائس والمطاعم والمقاهي ومنتجعات التزلج وأماكن أخرى.
 
ودعا تشونج سي- كيون رئيس وزراء البلاد لبذل جهود شاملة استعدادا لبرنامج التحصين للوقاية من المرض.
 
كما حث في اجتماع للحكومة وزارتي الصحة والنقل والمعنيين بالعملية على المساعدة في إسراع وتيرة التطعيم حتى لا تواجه مشكلات شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout