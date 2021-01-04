كشف ضغوط مارسها ترامب على سكرتير "جورجيا" لقلب النتيجة

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عربي 21 - كشفت مكالمة هاتفية مسربة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر، إلحاح الأول على الأخير، بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه في هذه الولاية المتأرجحة.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تفاصيل التسريب، مؤكدة أن ترامب طلب من رافنسبرغر إيجاد 11 ألفا و780 صوتا لقلب النتيجة لصالحه، مشيرة إلى أن المكالمة استغرقت ساعة كاملة، وتثير إشكالات قانونية بحسب خبراء.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب استخدم أساليب عدة في مخاطبة رافنسبرغر، تنوعت ما بين الإطراء والتوسل، وبين التوبيخ والتهديد، مبينة أنه هدد سكرتير ولاية جورجيا بتبعات جنائية، بحال رفض التجاوب مع مطالبه.

لكن المكالمة المسربة أظهرت رفضا من رافنسبرغر لإصرار ترامب على وجود علميات تلاعب في فرز الأصوات، وأخبره بأنه يعتمد على نظريات مؤامرة لا أساس لها، وأن فوز الديمقراطي جو بايدن في الولاية عادل ودقيق، وأنه متمسك بنتائج الانتخابات في ولايات عدة بما فيها جورجيا.