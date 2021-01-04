كيف يمر الأربعاء "الحاسم".. وماذا سيحدث قبيل مغادرة ترامب؟

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تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى يوم الأربعاء الموافق 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، الذي من المقرر أن يصادق فيه أعضاء الكونغرس (بمجلسي النواب والشيوخ)، على نتيجة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

لكن هذه المصادقة تصطدم بدعوات أطلقها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لأنصاره، بالخروج الأربعاء المقبل في واشنطن، للاحتجاج على نتيجة الانتخابات، في ظل تقارير تتحدث أيضا عن مشاركة ترامب نفسه في هذه الاحتجاجات، ما يهدد باندلاع توترات كبيرة، بحسب مراقبين.

والسبت، أعلن عدد من أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، اعتزامهم التصويت ضد المصادقة على فوز بايدن، رغم اعتماد المجمع الانتخابي في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تفوقه بالانتخابات بأصوات 306 مقابل 232 لترامب.

وقال 10 أعضاء جمهوريين بـ"الشيوخ"، في بيان؛ إنهم "يعتزمون رفض أصوات المجمع الانتخابي، حتى اكتمال تدقيق طارئ لمدة 10 أيام لنتائج الانتخابات في الولايات المتنازع عليها"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.