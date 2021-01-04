خافت من كورونا فاتخذت قراراً "جنونياً"

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تختلف قوانين العزل المنزلي من بلد لآخر، لكنّ شابّة برازيلية حرصت على عزل نفسها بسبب فيروس كورونا لمدّةٍ وُصِفت بالقياسية.

وبحسب «واشنطن بوست»، فإنّ الشابة باربي فوتادو عزلت نفسها داخل غرفة نومها، في بيت من 3 غرف نوم، ووصلت مدة عزلها حتى الآن إلى 265 يوماً.

وبدأت باربي بعزل نفسها، بينما كانت مدينتها فورتاليزا تسجّل أقل من 30 إصابة فقط بفيروس كورونا، علماً أنّ الشابة التي تبلغ 32 سنة لا تعاني أيّ مرض مزمن يجعلها تخشى بشدة أن تصاب بفيروس كورونا.

وتتابع هذه الشابة دراستها الجامعية عن بعد، وتقول إنها لا تعتزم العودة إلى الحياة الطبيعية وإنهاء حالة العزلة إلّا بعد «هزيمة الفيروس» من خلال اللقاح.