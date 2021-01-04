living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلى أوروبا معلقا بعجلات طائرة.. كابيكا يكشف سر "رحلة الجنون"

4
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف شاب جنوب إفريقي في فيلم وثائقي تفاصيل "مغامرته المجنونة"، بعدما سافر من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى هيثرو في بريطانيا، وهو مختبئ قرب عجلات الطائرة.
 
ومؤخرا تحدث ثيمبا كابيكا، البالغ من العمر 30 عاما، عن رحلته التي استغرقت 11 ساعة، وسقوط صديقه كارليتو فالي من ارتفاع 5 آلاف قدم ليلقى حتفه في ميتة مروعة.
 
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن كابيكا قوله، إنه عانى خلال رحلته من نقص الأوكسجين، وقضائه شهورا في غيبوبة، قبل أن يستيقظ، ويُصدم بنبأ وفاة صديقه.
 
ووفق الصحيفة، فقد سقط كارليتو، قبل دقيقة واحدة من هبوط رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت ستحط في هيثرو، في يوليو من عام 2015.
 
وروى كابيكا تفاصيل مغامرته "الخطيرة" برفقة صديقه في فيلم وثائقي حمل عنوان "الرجل الذي سقط من السماء"، وتم الكشف عن شخصيته للعامة لأول مرة منذ الحادثة.
 
وفي الفيلم الوثائقي، قدّم كابيكا معلومات مفصلة عن تخطيطه ورفيقه لرحلتهما "غير الشرعية" لبريطانيا، وكيف اختبأ في الفجوة الخاصة بعجلات الطائرة.
 
وأوضح كابيكا: "كنت أشاهد الأرض ونحن نبتعد عنها شيئا فشيئا، وبدأت أشعر بضيق في التنفس، وآخر شيء أتذكره ما قاله صديقي كارليتو لي بأننا قد نجحنا".
 
وتطرق كابيكا لتفاصيل تتعلق بتخطيطه ورفيقه للرحلة، حيث أقاما في موقع للتخييم قرب مطار جوهانسبرغ، مضيفا: "قفزنا ليلا من فوق سياج المطار، واختبأنا في انتظار طائرة جاهزة للإقلاع، مستبعدين تلك المسافرة إلى الولايات المتحدة لطول المسافة".
 
وتابع كابيكا قائلا: "وجدنا صعوبة في ضغط أنفسنا بالكوة الخاصة بعجلات الطائرة. شعرنا بالخوف عندما تم تشغيل المحرك، إلا أننا اتخذنا قرارا لا تراجع عنه. اضطررنا لمغادرة إفريقيا كي نظل على قيد الحياة".
 
وأغمي على كابيكا بسبب نقص الأوكسجين، واستيقظ بعد هبوط الطائرة على المدرج، وأمضى ستة أشهر في غيبوبة، ولا يزال يستخدم عكازين بسبب الإصابات التي لحقت به، وجعلته غير قادر على العمل.
 
جدير بالذكر أن كابيكا قد حصل على إذن في البقاء ببريطانيا بعد نجاته، وتقدمه بطلب للجوء.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout