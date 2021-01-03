living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إنهائها الحظر... السعودية: هذه إجراءات دخول البلاد في ظل كورونا

3
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أنهت المملكة العربية السعودية حظرا على دخول البلاد كانت قد بدأته منذ أسبوعين، تم بمقتضاه تقييد حركة السفر من وإلى البلاد.

ووفقا لحساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أصدرت السلطات السعودية قرارا بالسماح للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا، اعتبارا من اليوم الأحد في تمام الساعة الـ11 صباحا، بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وحدد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اشتراطات دخول البلاد بعد رفع قيود السفر المفروضة منذ أسبوعين.

وبحسب "واس" فإن المصدر أكد أن الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا (B. 1, 1, 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة.

وأكد المصدر أن هؤلاء المسافرين عليهم إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشدد المصدر كذلك على أنه سيتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا.

وأكد كذلك على ضرورة إجراء هؤلاء فحصين للـ(PCR)، على أن يكون الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.
أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) فأكد المصدر على أنه سيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص للـ(PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.
وأشار المصدر إلى أن المسافرين القادمين من بقية الدول فسوف يتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري للـ(PCR).

وكانت المملكة قد فرضت حظرا في 20 كانون الاول الماضي، لمدة أسبوع، تم تجديده بتاريخ 27 كانون الاول الماضي أسبوعا آخر، ليصدر قرار إنهاء الحظر اعتبارا من اليوم الأحد 3 كانون الثاني الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تسجيل المملكة (101) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (9) حالات وفيات، وتسجيل (182) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,263) حالة.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout