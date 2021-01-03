العراق يكشف: الباخرة المفخخة كانت قادمة من الإمارات

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كشفت جهة عراقية رسمية أن الباخرة المفخخة التي وصلت إلى المياه الإقليمية العراقية، كانت قادمة من الإمارات.

وذكر الناطق باسم نقابة البحريين العراقيين علي العقابي، في تصريحات صحفية أن ناقلة النفط المؤجرة من شركة "سومو"، جاءت من ميناء الفجيرة في الإمارات.

ولفت العقابي إلى أن "الباخرة المفخخة كانت تحتوي على لغم متوسط الحجم وهي مسجلة في ليبيريا".

وأشار إلى أن "الانفجار لو حدث لكانت كارثة قد حلت في السفن المجاورة ومنصات تصدير النفط كونها تستخدم في خزن الوقود وانفجارها كبير".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، عن ضبط لغم بحري "كبير" التصق بناقلة نفط، وأن فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله، وذلك بعد نقله جوا إلى مدينة الفاو.