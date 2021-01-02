إسرائيليون يتظاهرون مجدداً للمطالبة باستقالة نتنياهو

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تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، مجدداً في القدس المحتلة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحاول المتظاهرون، الذين ينتمون إلى مجموعة "الرايات السوداء"، فرض حصار على المنزل الرسمي لنتنياهو في شارع "بلفور"، بعد أن تمكنوا من تجاوز حاجز للشرطة، التي فرقتهم لاحقاً وألقت القبض على ثمانية منهم.

يُشار إلى أن المجموعات المشاركة في تنظيم التظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو قد عكفت منذ خمسة أسابيع على التظاهر بهدف محاصرة منزله ومنعه من الحركة، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قيادة "الرايات السوداء" قولها إنها ستواصل "حرباً لا هوادة فيها لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية".