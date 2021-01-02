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بلومبيرغ: البنتاغون يؤجل الإنتاج التجاري لمقاتلة “إف-35”

2
JANUARY
2021
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قالت وكالة Bloomberg، إن البنتاغون قرر تأجيل الإنتاج التجاري الكبير للجيل الخامس من القاذفات المقاتلة من طراز “إف-35″، إلى أجل غير مسمى.

ووفقا للوكالة، لم يوضح المسؤولون بعد، متى ستكون المقاتلة جاهزة للاختبارات القتالية، والتي تم تأجيلها عدة مرات منذ عام 2017.

وكان من المقرر إجراء الاختبارات القتالية في كانون الاول 2020، وكان يجب اتخاذ القرار بشأن الإنتاج الكبير لهذه المقاتلات وفق برنامج قيمته 398 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز آذار.

وأوضحت المتحدثة باسم نائبة وزير الدفاع الأمريكي جيسيكا ماكسويل، أن سبب الإلغاء كان مشاكل فنية وتأثير وباء كوفيد-19. وسيتم تحديد الموعد الجديد، بعد القيام بمراجعة فنية مستقلة.

في أكتوبر، ذكرت مجلة Popular Mechanics أن شركة Lockheed Martin اتفقت مع البنتاغون، على تأجيل إنتاج مقاتلة F-35 Lightning II، لأن الجيش الأمريكي يصر على اختبار التصميم النهائي للمقاتلة قبيل البدء بالإنتاج التجاري لها.

ويؤكد الخبراء، أن تنفيذ الاختبارات في ظروف قريبة من الظروف الحقيقية، يتطلب الكثير من الوقت والمال.

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