الخارجية الصينية: محاولات ​واشنطن​ لإطلاق حرب باردة جديدة محكوم عليها بالفشل

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن "احتواء الولايات المتحدة للصين أضر بمصالح الشعبين، وأن محاولات واشنطن الأخيرة لإطلاق حرب باردة جديدة محكوم عليها بالفشل"، موضحاً انه "في السنوات الأخيرة، وجدت العلاقات الصينية الأميركية نفسها في مأزق غير مسبوق، والسبب الرئيسي لذلك هو أن هناك تغييرات سياسية خطيرة في الإدارة الأميركية، فهم ينظرون إلى الصين على أنها أكبر تهديد، ونتيجة لذلك اختاروا سياسة خاطئة تمامًا بحقنا".