living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غداً.. الأرض على موعد مع ظاهرة تساقط مئات النجوم

1
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يصل كوكب الأرض إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس يوم غد السبت، حيث ستكون الأرض على مسافة قدرها 147 مليون كيلومتر من الشمس تقريبًا.وستشهد الأرض ظاهرة تساقط مئات النجوم عشية يوم غد 2 كانون الثاني الجاري، ويتساقط  حوالي110 نيزك في الساعة، أي ما يعادل 1 – 2 شهاب في الدقيقة.ومن جانبهم أكد الخبراء أن الظاهرة ستصبح أشد وضوحا بعد منتصف ليلة 2 إلى 3 كانون الثاني.

وقال علماء الفلك لوكالة "سبوتنيك" : "يكتسب تساقط النجوم شدته في النصف الثاني من الليل. الرؤية غير جيدة - القمر الذي لا يزال قريبًا من البدر، سيمنعك من الاستمتاع بمنظر تساقط النجوم، لأنه سيضيء فوق الأفق الجنوبي الشرقي طوال الليل".

ووفقا للعلماء، يشهد العالم خلال سنة 2021 عدة ظواهرة فلكية مثيرة على رأسها ظاهرة "القمر الدموي" يوم 26 أيارويتزامن هذه المرة مع كون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث سيبدو أكبر وأكثر إشراقا أو ما يعرف باسم "سوبر مون"، وظاهرة "الكسوف الحلقي" خلال ساعات الصباح الاولى من يوم 10 حزيران.
 


 
 
 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout