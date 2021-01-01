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الصين ترخص أول لقاح محلي «بشروط»

1
JANUARY
2021
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أعلنت الصين أمس (الخميس) أنها رخصت «بشروط» لتسويق أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا المستجد موضحة أن نحو خمسة ملايين شخص ينتمون إلى الفئات الأكثر عرضة للفيروس سبق أن تلقوا جرعات من لقاحات مختلفة.
وتبلغ فاعلية هذا اللقاح من إنتاج «سينوفارم» بالتعاون مع معهد المنتجات البيولوجية في بكين، أكثر من 79 في المائة على ما أعلنت مجموعة الصيدلة هذه.

 

وبناء على هذه النتائج «وافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في 30 ديسمبر (كانون الأول) على طلب تسجيل لقاح سيناوفارم (..) بشروط» على ما أعلن المسؤول الكبير في هذه الهيئة شين شيفاي في مؤتمر صحافي. يسمح الترخيص المشروط لتسويق اللقاح بإتاحته للعموم عندما تثبت التحاليل المخبرية للتجارب السريرية فاعليته، وإن كانت لم تنجز بعد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه رأى مساعد وزير الصحة زينغ يكسين أن الموافقة على تسويق القاح ستسمح بتحصين المجموعات العرضة أكثر من غيرها للفيروس، ولا سيما المسنون والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى. وأكد «ستشمل المرحلة المقبلة تلقيح السكان برمتهم».
واعتبر أنه يتعيّن تلقيح «60 إلى 70 في المائة» من أصل 1.4 مليار صيني لضمان «حماية مجمل السكان». وتعهّد مساعد الوزير أن يكون اللقاح «مجانيا للجميع»
ولدى سؤالهما حول القدرات الإنتاجية لم يقدّم المسؤولان أي أرقام، واكتفيا بالإشارة إلى أن تلقي اللقاح سيكون اختيارا. وأشار زينغ إلى أن ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاحا منذ 15 ديسمبر من دون أن يحدد أي لقاح استخدم. في الصين حيث ظهر الفيروس في نهاية 2019، جرى اختبار حوالي 15 لقاحا على البشر حسب منظمة الصحة العالمية. وتحاول الدولة الآسيوية العملاقة منذ مطلع عام 2020 أن تكون في طليعة العالم في تطوير اللقاحات.


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