قداسة البابا في اليوم العالمي للسلام: لإيجاد حلول سريعة من اجل تعزيز السلام

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جدد قداسة البابا فرنسيس، خلال رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، “التهاني بالعام الجديد”، شاكراً “رئيس جمهورية ايطاليا على رسالته مطلع العام، كما شكر كل شخص يحترم الضوابط الاجتماعية”، داعياً الى “تكثيف الصلاة في اليوم العالمي للسلام”.

واستنكر قداسة البابا “الاحداث التي تحصل في اليمن”، مشدداً على “ضرورة ايجاد حلول سريعة من اجل تعزيز السلام، فالجميع يفكر باطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سوياً من اجلهم، موجهاً “التحية الى الاطفال في النمسا والمانيا الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم”، متمنياً ان “يكون عام 2021 عام سلام”.