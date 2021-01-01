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140 جمهوريا قد يعارضون إقرار الكونغرس لنتائج الانتخابات

1
JANUARY
2021
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قالت قناة CNN، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في 6 يناير.
 
ونقلت القناة، عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.
 
ووفقا للقناة، فإن "أعضاء الكونغرس الجمهوريين المواليين للرئيس دونالد ترامب، لا يملكون تقريبا أي فرصة لتغيير نتيجة" هذه الفعالية.
 
وتؤكد القناة التلفزيونية، أن رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، يدعو زملاءه أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ إلى عدم محاولة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.
 
في 6 يناير، سيتم في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين. ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.
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