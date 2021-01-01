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هكذا بدأ زعيم كوريا الشمالية العام الجديد

1
JANUARY
2021
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قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون استهل العام الجديد برسالة إلى مواطنيه وزيارة ضريح والده وجده.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، أن كيم قدم في الرسالة الشكر للشعب لثقته بالحزب الحاكم ودعمه حتى في الأوقات "الصعبة".

وكتب كيم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، "في العام الجديد أيضا، سأعمل جاهدا للتبكير بحقبة جديدة تتحقق فيها مُثل شعبنا العليا ورغباته".

وسبق أن اعتذر الزعيم الكوري الشمالي عن عدم الوفاء بوعوده بتحسين الأوضاع الاقتصادية وعن المصاعب التي تحملها المواطنون نتيجة العقوبات الدولية والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا.

وتقول كوريا الشمالية إنه ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رغم أن مسؤولين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يرجحون هذا.

وأظهرت وسائل إعلام رسمية حشودا تضع كمامات وتحتفل بالعام الجديد في الساحة الرئيسية بالعاصمة بيونغ يانغ خلال حفل موسيقي وعرض للألعاب النارية مساء الخميس.

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