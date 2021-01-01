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البنتاغون: علماؤنا توصلوا إلى اكتشاف من شأنه تحصين البشر ضد كورونا

1
JANUARY
2021
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 حدد علماء عسكريون أمريكيون جسما مضادا فائق الصغر - جسم نانوي - ينتجه حيوان اللاما، يبدو أنه يعمل بشكل جيد في شكل سائل أو رذاذ، يمكنه المساعدة في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

واشنطن- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "وجد الباحثون أن واحدا على الأقل من هذه الأجسام النانوية، يُدعى (NIH-CoVnb-112)، قد يكون فعالا للغاية في منع العدوى أو اكتشاف جزيئات الفيروس عن طريق احتواء بروتينات الفيروس".

يعطل الجسم النانوي الفيروس عن طريق تغطية أجزاء على سطح الفيروس، مما يعطل قدرة العامل الممرض به على إصابة المريض، وفقا للباحثين في جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية المذكورة في البيان.

وأضاف البيان أن تم تطعيم اللاما 5 مرات في 28 يوما بنسخة معالجة من البروتين الخاص للفيروس لإنتاج الجسم النانوي. الأجسام النانوية أكثر استقرارا وأقل تكلفة في الإنتاج وأسهل في الهندسة من الأجسام المضادة البشرية النموذجية.

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